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Diyarbakır'da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı gelinini öldürdü

Diyarbakır'da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı gelinini öldürdü

22:311/07/2025, Salı
DHA
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Diyarbakır'da kayınpeder, tartıştığı gelinini tabancayla öldürdü.
Diyarbakır'da kayınpeder, tartıştığı gelinini tabancayla öldürdü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aile içerisinde yaşanan tartışmada kayınpeder N.Y.'nin tabancayla vurduğu gelini S.N.Y., hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kayınpeder N.Y., gelini S.N.Y.'ye tabancayla ateş etti. Gelin yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.N.Y., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamadı. S.N.Y.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kayınpeder N.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.




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