Diyarbakır'da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı gelinini öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kayınpeder N.Y., gelini S.N.Y.'ye tabancayla ateş etti. Gelin yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.