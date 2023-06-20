|
Gündem

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: Midelerinden çıkanlar şoke etti

Diyarbakır'da, bir otomobildeki 4 şüphelinin midelerinde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi. Uyuşturucu çıkarılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

10:24 . 20/06/2023 Salı
DHA
Uyuşturucular çıkarılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucular çıkarılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, doğu illerinden Diyarbakır’a geldiği tespit edilen otomobil, Bağcılar Mahallesi’nde durduruldu. İçinde bulunan 4 şüphelinin üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ancak şüpheliler, tedirgin haller sergilemeleri ve rahatsızlık belirtisi vermeleri üzerine, hastaneye götürüldü.

Tam 121 parça halinde

4 şüphelinin çekilen röntgenlerinde midelerinde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi. Uyuşturucular, yapılan tedavinin ardından çıkarıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ankara'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 68 tutuklama
Ankara'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 68 tutuklama

Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 375 şüpheli gözaltına alındı, 68'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu ticareti veya uyarıcı imal veya ticareti yapma ve sağlama' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Son bir haftada 375 şüpheli teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 kilo 417 gram esrar, 868 gram bonzai, 12 bin 408 adet ectasy hap, 21 bin 876 sentetik hap, 14 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 6 hassas terazi, 124 bin 295 TL, 2 bin dolar, 22 tabanca, tabancalara ait 22 şarjör ve 20 mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 68'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretini yapan şahısların deşifre edilerek, suç ve suç unsurlarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 aylık takibi sonucu Şırnak merkezli operasyon gerçekleştirildi. Şırnak Merkez, Cizre, Silopi ve Uludure ilçelerinde 84, Van ve Mardin'de de 2 olmak üzere 86 şüphelinin yakalanmasına yönelik 85 adrese, 158 ekipten oluşan 799 polis ile 55 özel harekat timi, 10 narkotik köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 65 kişi gözaltına alındı, 21 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 650 gram eroin, 5 kilo 601 gram metamfetamin, 2 av tüfeği, 5 tabanca, tabancalara ait 8 şarjör ve 96 mermi, 3 hassas terazi, 3 telsiz, çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu ve uyarıcı madde ayrıca bunları kullanmak için hazırlanan aparatlar ele geçirildi.


#Diyarbakır
#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#eroin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Bağ-Kur Primi kaç lira ödeniyor? Bağkur sigorta pirimine ilişkin bilinmesi gerekenler