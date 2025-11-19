Diyarbakır’daki kazada ölen 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Diyarbakır'da 2 otomobil, kamyonet, minibüs ve tırın çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, sıkıştıkları araçlardan çıkartılarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Diyarbakır-Batman karayolu Çınar ilçesi Başaklı Mahallesi mevkiinde plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, kamyonet, minibüs ve tırın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, sıkıştıkları araçlardan ekipler tarafından çıkartılarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.