Diyarbakır’da 5 kilo işlenmiş altın bulundu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, il genelinde ve ilçelerde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.