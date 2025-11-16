Yeni Şafak
Van'da gümrük kaçağı eşya ele geçirildi: 2,2 milyon TL değerinde

18:5916/11/2025, Pazar
DHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Van'da emniyet ekipleri yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta arama yaptı. Arama yapılan araçta, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 213 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 213 bin TL olan çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adi işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 213 bin TL olan çeşitli gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. (25) hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.




#Kaçak
#Gümrük
#Jandarma
