Trafo bomba gibi patladı: Çıkan alevler geceyi gündüze çevirdi

Silvan ilçesi Konak Mahallesi’nde bulunan direk üstü otomasyon panosu, olumsuz hava şartları nedeni ile bomba gibi patladı. Patlama sonrası çıkan alevler geceyi gündüze çevirirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.