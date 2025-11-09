Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Ukrayna’da trafo merkezlerini vurdu: 7 ölü

Rusya Ukrayna’da trafo merkezlerini vurdu: 7 ölü

15:519/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yetkililer, su sağlamak için jeneratörlerin kullanıldığını belirtti.
Yetkililer, su sağlamak için jeneratörlerin kullanıldığını belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin gece saatlerinde dron ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğünü ve Khmelnytskyi ile Rivne nükleer santrallerine enerji sağlayan trafo merkezlerinin de hedef alındığını bildirdi.

Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna’da saldırılar düzenledi.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin gece saatlerinde dron ve füzelerle Khmelnytskyi ve Rivne nükleer santrallerine enerji sağlayan trafo merkezlerini hedef aldığını bildirdi. Yetkililer, Dnipro şehrinde bir dronun apartman binasına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıklarken, güneydoğudaki Zaporojiya bölgesinde 3, kuzeydeki Harkiv bölgesinde ise 1 kişinin öldüğünü aktardı.

"Rusya nükleer güvenliği tehlikeye atıyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha yaptığı açıklamada,
"Bunlar tesadüfi değil, iyi planlanmış saldırılardı. Rusya, Avrupa’da nükleer güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye atıyor"
dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Rusya’nın 450’den fazla dron ve 45 füze fırlattığını açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Yuliya Svyrydenko ise Kiev, Poltava ve Harkiv bölgelerindeki enerji tesislerinin hasar gördüğünü, binlerce kişinin elektrik ve su hizmetlerinden mahrum kaldığını söyledi.

Poltava’daki yetkililer, su sağlamak için jeneratörlerin kullanıldığını belirtti.



#Rusya
#Ukrayna
#Nükleer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut Bolu’nun hangi ilçesinde var? TOKİ 1+1 ve 2+1 konut fiyatları