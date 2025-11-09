Soçi'ye giden Türk gemisine Rusya engeli

Trabzon ile Rusya’nın Soçi şehri arasında 14 yıl aradan sonra yeniden organize edilen feribot seferlerinin ilki, Trabzon Limanı’ndan “Seabridge” adlı gemiyle başladı. 18’i Rus, 2’si Türk toplam 20 yolcunun bulunduğu gemi, yaklaşık 12 saatlik yolculuğun ardından Soçi Limanı’na ulaştı. Ancak Rus yetkililer geminin limana yanaşmasına izin vermedi.









Yaklaşık iki gün boyunca Soçi açıklarında bekletilen “Seabridge”, ikinci günün sonunda liman sahasına giriş izni aldı fakat bu kez rıhtıma yanaştırılmadı. Rusya’nın resmi gazetelerinden Rosiyskaya Gazeta’nın haberine göre, gemideki Rus yolculardan Tatyana Studenkova, “Soçi’ye varalı üç gün oldu ama hâlâ gemideyiz. Karaya çıkmamıza izin verilmiyor.” ifadelerini paylaştı.





DALGIÇLAR GEMİNİN ALTINI İNCELEDİ





Rus makamları, gemiyi adeta didik didik aradı. Özel güvenlik birimlerine bağlı dalgıçlar, geminin su altı bölümüne kadar inerek inceleme yaptı. Güvenlik taraması sekiz saatten fazla sürdü. Soçi’ye ulaşmalarına rağmen karaya adım atamayan yolcular, yakınları aracılığıyla Rus sınır muhafızlarına seslenerek çözüm çağrısında bulundu.









GEMİ GERİ DÖNÜYOR





Karadeniz Sanayici ve Girişimciler Birliği Deniz Altyapı Geliştirme Direktörü Sergey Turkmenyan, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, geminin iki günden fazla demirde bekledikten sonra kalkış noktası olan Trabzon’a geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.





RUS BASININDA KRİZ YORUMU





Rus hükümetine yakınlığıyla bilinen Rosiyskaya Gazeta, “Trabzon’dan gelen gemi iki gün liman açıklarında bekletildikten sonra şimdi de sekiz saattir aranıyor.” ifadelerini kullandı. 5 Kasım akşamı Trabzon’dan hareket eden Türk Ro-Ro gemisi “Seabridge”, 12 saatlik yolculuğun ardından ertesi sabah Soçi’ye ulaşacaktı. 14 yıl aradan sonra başlatılan bu sefer, test niteliğindeydi. Yaklaşık 400 yolcu kapasiteli gemide ilk sefer olması nedeniyle yalnızca 20 kişi bulunuyordu.









Gazeteye göre, sıra dışı olaylar zinciri 6 Kasım sabahı başladı. Soçi liman yönetimi, tüm belgeleri eksiksiz olmasına rağmen gemiye giriş izni vermedi. Kıyıdan dört mil açıkta 48 saat bekletilen gemi, ancak cuma günü liman sahasına girebildi. Ancak bu kez rıhtıma yanaşmasına müsaade edilmedi.





Yolculardan Tatyana Studenkova sosyal medya hesabından, “Soçi’ye varalı üç gün geçti, hâlâ gemideyiz.” diyerek tepki gösterdi. Rus basını ise Türk Ro-Ro gemisine “düşman teknesi muamelesi” yapıldığını yazdı. Rus dalgıçların geminin alt kısmına kadar inerek sekiz saat süren arama yaptığı aktarıldı. Soçi’nin bağlı bulunduğu Krasnodar Bölgesi Valisi Venyamin Kodratyev de, şehrin yabancı ülkelerden deniz yoluyla yolcu taşımacılığına açılmasının sakıncalı olduğunu savundu.







