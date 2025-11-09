Yeni Şafak
Motosikletli saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Bir yaralı

07:209/11/2025, Pazar
AA
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara'da, gece saatlerinde bir eğlence mekanının önünde motosikletli şahıs tarafından tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Motosikletli şüpheli caddede tabancayla rastgele ateş açtı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ne motosikletle gelen şüpheli, henüz belirlenemeyen nedenle bir eğlence mekanının önünde bulunan kişiye tabancayla ateş etti.

Şüpheli, olay yerinde 10'u aşkın el ateş ederek motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




