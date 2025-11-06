Yeni Şafak
Herkes kalp krizi sandı: Otopsi raporundan cinayet çıktı

11:506/11/2025, Perşembe
Başkentteki şüpheli şekilde ölen kadının otopsi sonucu belli oldu.
Ankara’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Ulviye Koyuncu’nun otopsisinde çoklu ilaç zehirlenmesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ankara'da kalp krizinden öldüğü düşünülen kadının ölümün arkasından cinayetler çıktı.


Mamak'ta geçen şubat ayında sabah saatlerinde Ulviye Koyuncu bir sohbet grubunda tanıştığı kadın arkadaşıyla parkta buluştu.


Koyuncu eve geldikten sonra hayatını kaybetti.


GERÇEK OTOPSİ RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli ölümün ardından kadının otopsi raporunda ilaç zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlendi ve vücudunda 4 farklı etken madde tespit edildi.


Soruşturma kapsamında maktulün buluştuğu kadının ifadesi alındı. Görüştüklerini kabul eden şüpheli kadın, zehirlenmeyle ilgili olmadığını iddia etti ancak telefonu incelendiğinde başka ayrıntılar da ortaya çıktı.


Cinayet şüphelisi kadının telefonunda Koyuncu'ya ait olduğu belirlenen yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları bulundu. Kadının evinde yapılan aramalarda altınlar ele geçirildi.



BİR BAŞKA KADINI DA AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜRMÜŞ

Deliller toplanıp dosya derinleşince bir başka olayın üzerindeki perde de aralandı. Ulviye Koyuncu'nun ölümünden sorumlu tutulan şüphelinin bir başka kadının da ölümüyle ilişkili olduğu anlaşıldı.


Savcılık, geçen kasım ayında ölen kadın için fethi kabir istedi. Yapılan incelemede o kadının da çoklu ilaç zehirlenmesinden öldüğü ortaya çıktı.


Şüpheli kadın iki ayrı olaydan "Kasten öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

