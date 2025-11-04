Kız arkadaşını 75 bıçak darbesiyle öldürdü: Kan donduran cinayetin sebebi şoke etti

'Alışverişe çıkacağım çocuklara bak' deyince öldürmüş

Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Salican Mehmet’in ifadesinde cinayeti itiraf ederek, “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım” dediği belirtildi.











