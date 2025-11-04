Kız arkadaşını 75 bıçak darbesiyle öldürdü: Kan donduran cinayetin sebebi şoke etti

Bursa'da tartıştığı 2 çocuğunun annesi Rus kız arkadaşı Arzu Khalılova’yı (20) 75 bıçak darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet’in (27) ifadesi ortaya çıktı. Cinayetin nedeni ise akıllara durgunluk verdi.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Arzu Khalılova, 2 çocuğunun babası tarafından 75 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Feci olay, dün saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet, Khalılova’yı bıçaklamaya başladı.
Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.
Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Khalılova, yarın Değirmenlıkızık Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu belirtildi.
'Alışverişe çıkacağım çocuklara bak' deyince öldürmüş
Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Salican Mehmet’in ifadesinde cinayeti itiraf ederek, “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım” dediği belirtildi.