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DMM'den İklim Kanun teklifi ile ilgili çeşitli iddialara yalanlama

DMM'den İklim Kanun teklifi ile ilgili çeşitli iddialara yalanlama

00:2215/04/2025, Salı
AA
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İletişim Başkanlığı, İklim Kanun teklifine ilişkin iddiaları işin aslının detaylarını açıklayarak yalanladı.
İletişim Başkanlığı, İklim Kanun teklifine ilişkin iddiaları işin aslının detaylarını açıklayarak yalanladı.

TBMM'de geçtiğimiz hafta ele alınan ve 20 maddeden ilk dördü kabul edilen İklim Kanun teklifi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan ve daha sonra çeşitli haber sitelerinde de yer alan iddialara ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamada bulundu. DMM, ⁠"Karbon ayak iziyle insanların özgürlüklerinin kısıtlanacağı", ⁠"Emisyon Ticaret Sistemi adı altında Karbon Vergisi vatandaşın cebinden çıkacak", "Tarım yasaklanacak, istenilen ürün ekilemeyecek, meyve ağaçlarına el konulacak, hayvancılık yasaklanacak, yapay et yedirilecek, hayvan otlatmak yasaklanacak" ve ⁠"Paris Anlaşmasında küresel güçler tarım alanlarınıza el koyacak, toprağınız elinizden alınacak, istediğiniz ürünü ekemeyecekseniz ekseniz de ürünler sizin olmayacak." şeklindeki iddiaları yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta ele alınan ve 20 maddeden ilk 4'ü kabul edilen İklim Kanunu Teklifi ile ilgili ortaya atılan bazı iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

"Anayasal haklarla en ufak bir ilgisi yok"

DMM'den yapılan açıklamada, karbon ayak izi ile insanların özgürlüklerinin kısıtlanmasının söz konusu olmadığı, karbon ayak izinin azaltılmasının sadece üretim yapan organizasyonlar için öngörüldüğü, bireylerle, mülkiyet, seyahat gibi anayasal haklarla en ufak bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

⁠"Emisyon Ticaret Sistemi adı altında karbon vergisi vatandaşın cebinden çıkacak" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanunda karbon vergisine yönelik hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Karbon vergisi uygulaması söz konusu değildir. Kanunda Emisyon Ticaret Sistemi uygulaması kapsamı sadece enerji yoğun üretim tesisleridir. Bireylerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 'Tarım yasaklanacak, istenilen ürün ekilemeyecek, meyve ağaçlarına el konulacak, hayvancılık yasaklanacak, yapay et yedirilecek, hayvan otlatmak yasaklanacak' şeklindeki iddialar doğru değildir. Kanun metninde, iddia edildiği gibi veya bu anlama gelebilecek herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Kanun, iddiaların aksine afet ve kuraklık risklerine karşı, ülkemiz topraklarını, tarımını, hayvancılığını ve doğal kaynaklarını korumayı, su ve gıda arz güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır."

"Küresel güçler tarım alanlarımıza el koyacak" iddiasına da yalanlama

"Paris Anlaşması'nda küresel güçler tarım alanlarınıza el koyacak, toprağınız elinizden alınacak, istediğiniz ürünü ekemeyecekseniz, ekseniz de ürünler sizin olmayacak" gibi iddiaların da doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Paris Anlaşması 2021 yılında 'TBMM'de uygun bulma' kanunu ile iç hukukumuza aktarılmıştır. Hatta ülkemiz Paris Anlaşması'nı kendi özel koşullarını ve kalkınma hedeflerini önceleyerek ve dikkate alarak imzalamıştır. Paris Anlaşması 2021 yılından beri kanun hükmünde bir düzenlemedir. 2021 yılından bugüne kadar kısıtlayıcı herhangi bir uygulama olmamıştır, olmayacaktır."



#İletişim Başkanlığı
#İklim Kanunu
#Dezenformasyon
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