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Doğru bulan CHP’li yok

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, önceki gece bir televizyon programında konuştu. Programda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “En son tercihim CHP listelerinden seçime girmekti” sözlerine tepki gösteren Ağbaba, “Bu konuda seçmenimizden tepki alıyoruz” dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Veli Ağbaba.

Veli Ağbaba.

Değişim talebiyle başlatılan hareketin, iç karışıklığa neden olduğu CHP’de sular durulmuyor. Adı değişimcilerle anılan ve Zoom toplantısına katıldığı da iddia edilen Veli Ağbaba, CHP listelerinden Meclis’e giren 38 sağ milletvekilinden ötürü seçmelerinden tepki aldıklarını ifade etti. Ağbaba, Kılıçdaroğlu’nun bu adımı için “Doğru bulan bir tane CHP’li yok” dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, önceki gece bir televizyon programında konuştu. Programda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “En son tercihim CHP listelerinden seçime girmekti” sözlerine tepki gösteren Ağbaba, “Bu konuda seçmenimizden tepki alıyoruz” dedi. Ağbaba, “38 milletvekili verilmesini doğru bulan bir tane CHP’li yok” ifadelerini de kullandı.



#Siyaset
#CHP
#Veli Ağbaba
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