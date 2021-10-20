Gündem Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
MERSİN

Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Mersin’de bir doktor, aynı sağlık merkezinde görev yaptığı meslektaşını önce kaynar su ile yaktı ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Haber Merkezi İHA
Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Meslektaşını pompalı tüfekle vurdu

Mersin’de bir doktor, aynı sağlık merkezinde görev yaptığı meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen’in üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu arada, kaçan doktor Hasan Çayır ise polis tarafından yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek, sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirildi.

Olay yerinde göz yaşlarına boğulan görgü tanıklarının ifadesine göre, zanlı doktorun, meslektaşının üzerine önce kaynar su döktüğü, ardından ateş açtığı belirtildi.

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