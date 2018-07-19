Doktora parke taşıyla saldırdı

Şanlıurfa’da çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen bir kişi, doktoru komaya soktu. Üzücü olay, önceki gece Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde meydana geldi. Abdulkadir K.’nın ateşlenen çocuğu acil serviste tedavi altına alındı. Ancak baba, çocuğunun ateşi düşmediği iddiasıyla Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba servis dışına çıkarıldı. Abdulkadir K., eline geçirdiği parke taşıyla tekrar acile girerek Yalçın’a saldırdı. Elindeki taşı doktorun kafasında parçalayan baba, etkisiz hale getirildikten sonra polis tarfından gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN ATEŞİ DÜŞÜRÜLMÜŞ

İlk müdahalesi acil serviste yapılarak ameliyat edilen Dr. Yalçın yoğun bakıma alındı. Sağlık Bakanlığı, 4 yaşındaki çocuk hastaya, gerekli tüm tetkiklerin yapıldığını ve tedavinin uygulandığı bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 38,2 derece olan çocuğun ateşinin, müdahalelerle 37,5 dereceye kadar düşürüldüğü belirtilerek, “Tedavi süreci devam etmekte iken hasta yakını doktora önce sözlü, sonra fiili saldırıda bulunulmuştur. Doktorun halen yoğun bakımda olup genel durumu iyidir” denildi.

SALDIRGAN CEZAEVİNDE

Saldırıya tepki yağdı. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay, “Sağlıkta şiddete sıfır tolerans uygulamasını istiyoruz” dedi. Başta Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık olmak üzere birçok kişi de sosyal medya hesaplarından olaya tepki gösterdi. Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çağtay Çifter ile Türk Tabibler Birliği de saldırıyı kınadı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şiddet kabul edilemez

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, saldırıya uğrayan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ı ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne giden Vali Abdullah Erin, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve Hastane Baştabibi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay’dan olay hakkında bilgi aldı. Bir süre sohbet ettiği doktora geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, “Olaydan büyük üzüntü duydum. Sağlık alanında hizmet veren çalışanlarımıza yönelik şiddet girişimleri kesinlikle kabul edilemez. Olayla ilgili olarak hemen başlatılan adli soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. Hem adli süreç hem de başlatılan idari soruşturma valiliğimizce yakından takip edilecektir. Doktorumuza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun” diye konuştu.

Koca’dan geçmiş olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ı telefonla arayarak “geçmiş olsun” temennisinde bulundu. Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu şiddet olayının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayarak, “Doktorumuz Bahattin Ahmet Yalçın’ı arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sağlık personeline uygulanan şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.