Gündem Doktorların kabusu olan hırsızı 14 işinden sonra akbili ele verdi
3. SAYFA

Doktorların kabusu olan hırsızı 14. işinden sonra akbili ele verdi

İstanbul ve Antalya’da dadandığı hastanelerde doktorların odasına girip özel eşyalarını çalan hırsız, 14’üncü işinden sonra Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından metroda bastığı akbilden kimliği tespit edilerek yakalandı. Çantasında bulunan yaklaşık 7 bin liraya el konulan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Doktorların kabusu olan hırsızı 14. işinden sonra akbili ele verdi
A.Y.

İstanbul Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel bir hastaneden hırsızlık ihbarı gelmesi üzerine harekete geçti. Hastaneye gelerek güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Sarıyer’deki bir devlet hastanesi ile Maslak’taki özel bir hastanede gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından şüphelinin metroya bindiği tespit edildi. Hırsızın metroya bindiği İstanbul Kart üzerinden yapılan çalışmada şüphelinin A.Y. olduğu tespit edildi.

Ablasının evinde yakalandı

Şahsın Esenyurt Ardıçlı Mahallesi’ndeki ablasının evinde olduğunu belirleyen ekipler, A.Y’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın çantasında hırsızlık suçlarından elde ettiği toplam 6 bin 975 TL ele geçirildi.

14 ayrı hırsızlıktan aranıyor

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine götürülen A.Y’nin Antalya’da ve İstanbul’un birçok ilçesinde toplam 14 hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Hırsızın Maslak’taki hastanedeki odaya giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Görüntülerde, hırsızın ilk başta hastane koridorunda yürüyerek odaları gözetlediği, daha sonra gözüne kestirdiği odaya girip hırsızlık yaptıktan sonra odadan çıkarak kaçtığı görülüyor.

Haliç Köprüsü'nde kazaya davet: Geri geri gidip trafik oluşturdular
GÜNDEM
Haliç Köprüsü'nde kazaya davet: Geri geri gidip trafik oluşturdular

Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarırken canından oluyordu
GÜNDEM
Boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşını kurtarırken canından oluyordu

Tarlada Yunan harfleri ile yazılmış 2 bin yıllık kitabe bulundu
GÜNDEM
Tarlada Yunan harfleri ile yazılmış 2 bin yıllık kitabe bulundu

Şakalaşan yolcuları uyarmak için arkasına dönünce minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı
GÜNDEM
Şakalaşan yolcuları uyarmak için arkasına dönünce minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı

Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı
GÜNDEM
Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı
Abone Ol Google News
Çinde yeni salgın

Çin'de yeni salgın

​'Monkey B' virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Gözünü kırpmadan suya atladı

'Gözünü kırpmadan suya atladı'

​Sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı.
Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü

'Atmaca' şehidin ailesine sahiplendirildi: Gözyaşlarına boğuldular.

Muhtemel<br> rakipleri belli oldu

Muhtemel
rakipleri belli oldu

Krize neden olabilecek bir takım da bulunuyor.

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist günlük 100 bini aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.