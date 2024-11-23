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Dolandırıcılardan 'Sevgililer Günü' tuzağı

Dolandırıcılardan 'Sevgililer Günü' tuzağı

Oğuzhan Ürüşan
04:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ankara merkezli 11 ilde siber dolandırıcılara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda çetenin, sosyal medya üzerinden "Sevgililer Günü, chip para, hediye çeki kampanyası" ve "14 Şubat şans çarkı çevirin kazanın" gibi sahte reklamlarla mağdurları dolandırdığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, çete üyeleri, mağdurları sosyal medya reklamları üzerinden sahte banka sitelerine yönlendirdi. Ardından 0850’li hatlardan arayarak kendilerini banka çalışanı gibi tanıtan şüpheliler, mağdurların kredi kartı ve internet bankacılığı bilgilerini ele geçirdi. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.




#ankara
#Sevgililer Günü
#dolandırıcılık

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