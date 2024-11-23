Dolandırıcılardan 'Sevgililer Günü' tuzağı

Yapılan operasyonlarda çetenin, sosyal medya üzerinden "Sevgililer Günü, chip para, hediye çeki kampanyası" ve "14 Şubat şans çarkı çevirin kazanın" gibi sahte reklamlarla mağdurları dolandırdığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, çete üyeleri, mağdurları sosyal medya reklamları üzerinden sahte banka sitelerine yönlendirdi. Ardından 0850’li hatlardan arayarak kendilerini banka çalışanı gibi tanıtan şüpheliler, mağdurların kredi kartı ve internet bankacılığı bilgilerini ele geçirdi. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.