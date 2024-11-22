Denizbank müdürlerine dolandırıcılık suçlaması: Bankacılık lisansları alınabilir

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında ”Nitelikli Dolandırıcılık” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, şüpheliler hakkında toplam 240 hapis cezası istendi. Ateş ve Aydoğdu'dan, Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera ve Selçuk İnan gibi eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 24 kişi şikâyetçi oldu.

Mehmet Aydoğdu





2001’DEN SONRAKİ EN BÜYÜK SORUŞTURMA

Bu şok gelişme, 2001’deki banka batırma olayından sonraki en büyük bankacılık soruşturması olarak dikkat çekiyor. Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan ile gündeme gelen ve kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak biline ve yüksek kar vaadiyle yatırılan paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili başlayan soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Ateş hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.





BENİ TEHDİT ETTİLER

Dolandırıcılık suçlamasıyla halen tutuklu bulunan bankanın Levent Şubesi eski müdürü Seçil Erzan, “Yaptığım işlemlerde Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun haberi vardı" dedi. Bu iki isimin kendisini tehdit ettiğini iddia eden Erzan, "Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yaşanan bu bütün olaylardan haberleri vardır. Bilmemelerine herhangi bir imkân yoktur çünkü mağdur olduğunu iddia eden şahısların çoğu, ünlü ve bankanın genel müdürü ve genel müdür yardımcısı ile aralarında yakın ilişkiler bulunmaktaydı" ifadelerini kullandı.





ATEŞ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş iddiaları kabul etmedi. Ateş, 7 Nisan 2023'te dolandırıcılık olayından haberi olduktan sonra bankanın avukatlarıyla savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Ateş, "Herhangi bir fonun kurulması zaten SPK iznine tabidir. Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir" dedi.





İYİ GALATASARAYLIYIM

Aydoğdu ise iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirterek, “Hiçbir şube müdürü bana bağlı değildir. Benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.





LISANSLARI ASKIYA ALINSIN

Savcılığın Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu hakkında istediği tedbir, bankacılık lisanslarının askıya alınmasını da gerektiriyor. Çünkü güvenlik tedbirini içeren TCK 53/1 maddesi, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakmayı içeriyor. İlgili maddenin d bendinde, “Kişi Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksun bırakılır” deniliyor. Mahkeme, savcılığın talebini kabul etmesi halinde Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun bankacılık lisansları askıya alınmış olacak.



