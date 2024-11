Kiralık IBAN'lı tuzak: Kariyer sitelerini hedef alıyorlardı dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu

"Daha önce iş başvurusu yaptım. Kimliğimin ön ve arka fotoğrafını istediler şu an bir şey var mı bilmiyorum olmadı. Çok uyarı aldım ama o an attım bir anlık dalgınlığıma geldi. Daha önce yapmıştım; şu an yapmam herhalde başıma kötü bir şey gelsin istemiyorum. Bundan sonra internetten ziyade yüz yüze görüşmeyi tercih ederim. Çünkü en güvenli yüz yüze görüşmek. Karşındakinin kim olduğunu bileceksin, tanıyacaksın o yüzden yüz yüze görüşmek daha iyidir"