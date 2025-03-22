Dört ilde gösteri yapmak yasak

Ankara Valiliği, yasak kararının, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla başlayıp, 25 Mart 2025 Salı günü saat 23.59’a kadar devam edeceğini açıkladı. İzmir Valiliiği’nden yapılan açıklamada da, il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla sözkonusu kararların alındığı belirtildi.