Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Dört ilde gösteri yapmak yasak

Dört ilde gösteri yapmak yasak

Oğuzhan Ürüşan
04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul'un ardından Ankara, İzmir ve Manisa'da 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı.

Ankara Valiliği, yasak kararının, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla başlayıp, 25 Mart 2025 Salı günü saat 23.59’a kadar devam edeceğini açıkladı. İzmir Valiliiği’nden yapılan açıklamada da, il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla sözkonusu kararların alındığı belirtildi.



#Provokatör
#Provokasyon
#Valilik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS sınavı ne zaman? 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri belli oldu