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Dört yılda 736 çocuğa istismar

Dört yılda 736 çocuğa istismar

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
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TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere Meclis’te toplandı.

Bakanlık yetkilileri, çocuk istismarıyla ilgili Meclise rapor sundu. Rapora göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları polikliniklerine son 4 yıl içerisinde cinsel istismara uğrama nedeniyle adli süreçlere dahil olarak gelen çocuk sayısı 736’yı bulduğu belirtildi. Rapora göre, vakaların yüzde 36,7'sini ebeveynlerinin boşandığı çocuklar oluşturdu. Yüzde 5,7'sinde ise en az bir ebeveyn vefat etti. İstismarın çocuklar üzerindeki etkisine de değinildi. Bu çocuklardan 9'unda bipolar bozukluk tanısı, 8'ine şizofreni tanısı koyulduğu ifade edildi. Yüzde 17'sinin yani 125 çocuğun kendine zarar verici davranışlarda bulunduğu, 46'sının yani yüzde 6,3'ünün de intihar girişiminde bulunduğunu görüldü. Yine 42'sinin de çevreye zarar verici davranışlarda bulundukları tespit edildi.



#TBMM
#Toplum
#İstismar

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