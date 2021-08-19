​Dostları yalanladı​

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden ile ‘gizli göç anlaşması’ yaptığını diline dolayan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir yalanlama da, dostu ABD’den geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği: ‘Anlaşma’ veya ‘pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların tamamı temelsizdir.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki göstererek “ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir ‘anlaşma’ veya ‘pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister” açıklaması yaptı.