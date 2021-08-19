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ANKARA

Dostları yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden ile ‘gizli göç anlaşması’ yaptığını diline dolayan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir yalanlama da, dostu ABD’den geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği: ‘Anlaşma’ veya ‘pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların tamamı temelsizdir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dostları yalanladı​
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın “gizli göç anlaşması” yaptığı iddiasına “dostu” ABD’den yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Başına tercüman kadar taş düşsün
OYNAT 02:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Başına tercüman kadar taş düşsün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yanıt verdi. Türkiye'nin ABD ile Afganistan konusunda gizli bir anlaşma yaptığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu adam yalancı. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı?' dedi. Erdoğan, NATO Zirvesi sırasında kendisine eşlik eden Fatima Gülham Abushanab'a yönelik eleştirilere ise 'Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün.' diyerek tepki gösterdi.

  • ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki göstererek “ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir ‘anlaşma’ veya ‘pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister” açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu muhalefetin karalama dili ne zaman yok olacak?
OYNAT 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu muhalefetin karalama dili ne zaman yok olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin son dönemde afetler üzerinden siyasi rant devşirme çalışmalarını ve karalama kampanyalarını da eleştiren Erdoğan, 'Gönlüm bunu istemiyor ama söylemek zorundayım. Biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Hangi şartlarda beraber olacağız. Her zaman karalamak için bir şeyler mi söylemek lazım? Yapılması gereken bir şey vardı da yapılmadı mı? Antalya'da, Rize'de bunu gördüm. Burada da bunu gördüm. Bu muhalefetin karalama dili ne zaman yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü. Onlar bunu yapsa da yapmasa da görevimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.' dedi.

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