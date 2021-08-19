​Dostları yalanladı​

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu muhalefetin karalama dili ne zaman yok olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin son dönemde afetler üzerinden siyasi rant devşirme çalışmalarını ve karalama kampanyalarını da eleştiren Erdoğan, 'Gönlüm bunu istemiyor ama söylemek zorundayım. Biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Hangi şartlarda beraber olacağız. Her zaman karalamak için bir şeyler mi söylemek lazım? Yapılması gereken bir şey vardı da yapılmadı mı? Antalya'da, Rize'de bunu gördüm. Burada da bunu gördüm. Bu muhalefetin karalama dili ne zaman yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü. Onlar bunu yapsa da yapmasa da görevimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.' dedi.