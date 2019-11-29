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Dosya MİT’te

Şişli’de İranlı Mesut Mevlevi’nin öldürülmesine ilişkin aralarında cinayetin faili Abdulvahap K’nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan özel bir ekip oluşturuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Mevlevi
Mesut Mevlevi

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında cinayetin faili Abdulvahap K'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için de özel bir kuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Çalışma kapsamında Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. Arnavutköy'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Asdulvahap K'ye silahı temin eden şüpheli V.S. Mersin'de, saklanacağı evi ayarlayan B.O. ile cinayetin zanlısıyla irtibatlı olduğu belirlenen iki şüpheli İstanbul'da lüks rezidansta gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor. Bu arada cinayetin uluslararası bağlantılarının araştırılması için özel bir ekip oluşturuldu.

Yakalanma anı

NE OLMUŞTU?

  • Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.

İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandılar
GÜNDEM
İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandılar
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