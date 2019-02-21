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POLİTİKA

DP İl Başkanı açıkladı: Burhanettin Kocamaz adayımızdır

DP İl Başkanı açıkladı: Burhanettin Kocamaz adayımızdır     

Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Burhanettin Kocamaz olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Burhanettin Kocamaz
Burhanettin Kocamaz

Evrakı İl Seçim Kurulu'na geç teslim edildiği için İYİ Parti’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti’nin (DP) adayı olduğu kesinleşti.

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. 19 Şubat’ta evrakının İl Seçim Kurulu’na teslimi saat 17.00’den yarım saat sonra gerçekleştiği için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz için formül arayışına girilmiş ve Demokrat Parti’den adaylığı ön plana çıkmıştı.
  • DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Kocamaz’ın DP’den adaylığının kesinleştiğini söyledi.
  • Kadızade, "Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızdır" ifadelerini kullandı.

Kocamaz ile birlikte Ankara’dan Mersin’e dönüş yolunda olduklarını belirten Kadızade, Kocamaz’ın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru evrakının kendisinde olduğunu, Mersin’e döner dönmez evrakı İl Seçim Kurulu’na teslim edeceğini açıkladı.

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