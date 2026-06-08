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Dünya Kupası'nda vize krizi bitmiyor

Dünya Kupası'nda vize krizi bitmiyor

04:008/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İran Milli Takımı kamplarını Meksika'da yapacak.
İran Milli Takımı kamplarını Meksika'da yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahiplerinden biri olan ABD'nin skandal vize uygulamaları turnuvanın başlamasına 3 gün kala can sıkmaya devam ediyor.

Sadece ABD ile İran arasında yaşanan vize tartışmaları değil, farklı ülke ve kıtalara yönelik uygulamalar, Washington yönetimi vize meselesinde neden böylesi bir dev organizasyona ev sahipliği yapmak istedi sorularına neden oldu. Uluslararası Spor Basını Birliği'nin (AIPS), çok sayıda İranlı ve Afrikalı gazetecinin ABD vizesi alamadığı yönündeki çıkışıyla başlayan tartışmalar, İran Milli Takımı kafilesine yönelik kısıtlamalarla daha da büyüdü. AIPS, FIFA'ya gönderdiği mektupta İranlı ve Afrikalı gazetecilerin vize alamaması nedeniyle Dünya Kupası'nın basın özgürlüğü açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkardığını savundu. Özellikle tek girişli vizelerin, Kanada ve Meksika'da maç oynayacak takımları takip eden gazeteciler için ciddi sorun yarattığı ifade edildi.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İran Milli Futbol Takımı oyuncularının Dünya Kupası için gerekli vizeleri aldığını açıkladı. Ancak Tahran yönetimi, yalnızca futbolculara izin verilmesinin yeterli olmadığını belirterek teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadronun önemli bölümünün hâlâ vize beklediğini duyurdu.

Yedi saatlik soruşturma zulmü

Tartışmaları büyüten bir diğer gelişme ise İran takımına getirilen seyahat kısıtlamaları oldu. İran'ın Meksika Büyükelçisi Ebolfazl Pasandideh, takımın ABD'deki maç günlerinde ülkeye giriş yapabileceğini ve aynı gün ayrılmak zorunda olduğunu açıkladı. Bu nedenle İran Milli Takımı, hazırlık kampını ABD'nin Arizona eyaleti yerine Meksika'da yapma kararı aldı. Dünya Kupası için ABD'ye gelen Irak Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Aymen Hussein, Chicago'daki O'Hare Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca gözaltında tutuldu. Milli takım fotoğrafçısı ABD'ye giriş izni verilmeden geri gönderildi. Öte yandan başta Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden olmak üzere Dünya Kupası'nı izlemek isteyen birçok futbolseverin de vize engeliyle karşı karşıya kaldığı haberlere yansıyor.



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