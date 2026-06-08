Dünya Kupası'nda vize krizi bitmiyor

Sadece ABD ile İran arasında yaşanan vize tartışmaları değil, farklı ülke ve kıtalara yönelik uygulamalar, Washington yönetimi vize meselesinde neden böylesi bir dev organizasyona ev sahipliği yapmak istedi sorularına neden oldu. Uluslararası Spor Basını Birliği'nin (AIPS), çok sayıda İranlı ve Afrikalı gazetecinin ABD vizesi alamadığı yönündeki çıkışıyla başlayan tartışmalar, İran Milli Takımı kafilesine yönelik kısıtlamalarla daha da büyüdü. AIPS, FIFA'ya gönderdiği mektupta İranlı ve Afrikalı gazetecilerin vize alamaması nedeniyle Dünya Kupası'nın basın özgürlüğü açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkardığını savundu. Özellikle tek girişli vizelerin, Kanada ve Meksika'da maç oynayacak takımları takip eden gazeteciler için ciddi sorun yarattığı ifade edildi.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İran Milli Futbol Takımı oyuncularının Dünya Kupası için gerekli vizeleri aldığını açıkladı. Ancak Tahran yönetimi, yalnızca futbolculara izin verilmesinin yeterli olmadığını belirterek teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadronun önemli bölümünün hâlâ vize beklediğini duyurdu.