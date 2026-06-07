Dünyaca ünlü yıldız maç oynanırken yere yığıldı

Dünya Kupası hazırlık maçında Christian Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle oyun durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yıldız ismin son durumu açıklandı.
Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan Danimarka - Ukrayna karşılaşmasında futbolseverleri endişelendiren bir olay yaşandı.
Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, mücadelenin ilerleyen dakikalarında bir anda yerde kaldı. Durumun fark edilmesinin ardından sağlık ekipleri hızla sahaya girerek tecrübeli oyuncuya müdahalede bulundu.
Yaşanan olayın ardından her iki takımın futbolcuları da Eriksen'in etrafında toplanırken, sahadaki endişeli bekleyiş dikkat çekti. Karşılaşmanın televizyon yayını da bir süreliğine kesildi.
Sağlık ekiplerinin Christian Eriksen'e yönelik müdahale yapıldı. Ardından hastaneye götürülen Eriksen'in durumuyla ilgili açıklama yayımlandı. Yıldız ismin bilincinin yerinde olduğu, kendisini iyi hissettiği aktarıldı.