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Gündem Dünyaca ünlü model tanınmaz halde Daria Kyryliuk Çeşmede feci şekilde darp edildi
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Dünyaca ünlü model tanınmaz halde: Daria Kyryliuk Çeşme'de feci şekilde darp edildi

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü bir kulübün güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Feci şekilde darp edilen model, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Aynı kulüpte geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Bir müşteri ile çalışanlar ağız dalaşına girmiş, 10 kişi bir olup adamı darp etmişti.

Haber Merkezi DHA
Ünlü model feci şekilde darp edildi.
Ünlü model feci şekilde darp edildi.

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, feci şekilde darp edildi.

Sokak ortasında kadını döven kişiye dayak
OYNAT 00:45
Sokak ortasında kadını döven kişiye dayak
Ümraniye'de çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başlayınca adama, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.


"Sesiz kalmak istemiyorum"

Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafını son dakika olarak sosyal medya hesabından paylaşarak "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı.Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.

Sokak ortasında kadını döven kişiye dayak
OYNAT 00:45
Sokak ortasında kadını döven kişiye dayak
Ümraniye'de çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başlayınca adama, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

  • Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şeyma Subaşı'ndan destek mesajı: Korkunçsunuz

Daria Kyryliuk ile yakın arkadaş olan Şeyma Subaşı korkunç olay karşısında sessiz kalmadı. Arkadaşına destek olan Subaşı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Çok yakın, çok tatlı arkadaşım neler yaşamış... Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten! Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler! Korkunçsunuz!"

Mekanın ilk vukuatı değil

Geçtiğimiz yıl da The Beach of Momo’da çalışan garsonlar, şezlongda güneşlenen bir kadın müşterinin, üzerine buz atmıştı. Çalışanlar, kendilerini uyaran erkek müşteriyle de ağız dalaşına girmiş ve tartışma çıkmıştı. 10 garson bir olup, müşteriyi darp etmişti.


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