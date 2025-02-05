E-tebligat zorunlu olacak

Teklifle, zorunlu elektronik tebligat uygulaması yaygınlaştırılacak. Zorunlu elektronik tebligat uygulaması tüm kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Bu uygulamanın herkes için daha kolay erişilebilir hâle getirilmesi sağlanacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara ülkeye giriş ve çıkışlarda elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getirilecek. Yabancılara yapılacak tebligata ilişkin mevzuat hükümleri kolaylaştıracak. Tebligat Kanunu'na göre elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu bulunanlar bakımından dava ve cevap dilekçeleri ile icra takiplerinde elektronik tebligat adresi bildirme zorunlu olacak.

Elektronik tebligat sisteminin uygulamaya girdiği 1 Ocak 2019'dan 2024 sonuna kadar toplamda 243 milyon 280 bin 660 adet tebligat elektronik ortamda yapıldı. Ayrıca elektronik tebligatta kâğıt kullanımına gerek kalmadığı için doğanın ve yeşilin korunmasına katkı sunuldu. 144 bin 752 yetişkin ağaca tekabül eden 8 bin 515 ton kâğıt israfının önüne geçildi. Toplamda 13 milyar 213 milyon 732 bin 406 TL tasarruf sağlandı.