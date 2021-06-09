Eber Sarısı’nın nesli kurtulacak ​

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, “Baklagillerin kraliçesi” olarak adlandırılan Eber Sarısı için 2013’te Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından “Tür Eylem Planı” hazırlandığını anımsattı.

Sadece Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Eber beldesindeki göl çevresinde yetişen ve endemik türler arasında yer olan Eber Sarısı’nın yeni bir yayılım alanı bulundu. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, “Baklagillerin kraliçesi” olarak adlandırılan Eber Sarısı için 2013’te Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından “Tür Eylem Planı” hazırlandığını anımsattı.

GÖL ÇEVRELERİNDE GÖZLEM YAPILIYOR

Bu plan çerçevesinde Eber Sarısı için Eber-Akşehir gölleri çevresinde gözlem yapıldığını, türün yok olup olmadığı yönündeki bilgilerin kayıt altına alındığını aktaran Prof. Dr. Erişmiş, “Nesli tehlike altında olan türlerin gözlem çalışmalarında 2014’ten bu yana AKÜ olarak yer alıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 13 noktada gözlem yapıyorduk. Eber beldesi ile Konya’nın Akşehir ilçesi arasında Eber Sarısı’nın yetiştiği yeni bir alan bulduk ve ilk defa kayıt altına aldık” diye konuştu.

‘KOPARMANIN CEZASI 80 BİN LİRA’

Biyoçeşitlilik açısından en önemli sorunun biyokaçakçılık olduğunu anlatan Erişmiş, şunları söyledi:

“Bu bağlamda bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yönelik birtakım yaptırımlar vardır. Özelikle nesli tehlike altında olan Eber Sarısı gibi endemik türlerin koparılması, yurt dışına çıkarılması cezası ağır olan ciddi bir suçtur. Eber Sarısı’nın koparılmasına 80 bin 460 lira para cezası uygulanmaktadır. Bu nedenden dolayı Eber Sarısı bulduğumuz yeni alanın koruma altına alınması için gerekli kurumlara öneride bulunacağız.”

Tür Eylem Planı çerçevesinde bölgede Eber Sarısı ile ilgili çalışmalara katılan bitki uzmanı Dr. Ümit Subaşı da endemik olan Eber Sarısı’nın popülasyon büyüklüğünü, yayılışını belirlemeye çalıştıklarını belirtti.