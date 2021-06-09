Gündem Eber Sarısının nesli kurtulacak
AFYONKARAHİSAR

Eber Sarısı’nın nesli kurtulacak

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Eber beldesinde yetişen endemik bitki Eber Sarısı’nın yetiştiği yeni bir alan bulundu. Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, bölgenin koruma altına alınmasının neslinin tükenmemesi için önemli olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eber Sarısı’nın nesli kurtulacak ​
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, “Baklagillerin kraliçesi” olarak adlandırılan Eber Sarısı için 2013’te Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından “Tür Eylem Planı” hazırlandığını anımsattı.

Sadece Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Eber beldesindeki göl çevresinde yetişen ve endemik türler arasında yer olan Eber Sarısı’nın yeni bir yayılım alanı bulundu. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, “Baklagillerin kraliçesi” olarak adlandırılan Eber Sarısı için 2013’te Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından “Tür Eylem Planı” hazırlandığını anımsattı.

GÖL ÇEVRELERİNDE GÖZLEM YAPILIYOR

  • Bu plan çerçevesinde Eber Sarısı için Eber-Akşehir gölleri çevresinde gözlem yapıldığını, türün yok olup olmadığı yönündeki bilgilerin kayıt altına alındığını aktaran Prof. Dr. Erişmiş, “Nesli tehlike altında olan türlerin gözlem çalışmalarında 2014’ten bu yana AKÜ olarak yer alıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 13 noktada gözlem yapıyorduk. Eber beldesi ile Konya’nın Akşehir ilçesi arasında Eber Sarısı’nın yetiştiği yeni bir alan bulduk ve ilk defa kayıt altına aldık” diye konuştu.

‘KOPARMANIN CEZASI 80 BİN LİRA’

Biyoçeşitlilik açısından en önemli sorunun biyokaçakçılık olduğunu anlatan Erişmiş, şunları söyledi:

  • “Bu bağlamda bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yönelik birtakım yaptırımlar vardır. Özelikle nesli tehlike altında olan Eber Sarısı gibi endemik türlerin koparılması, yurt dışına çıkarılması cezası ağır olan ciddi bir suçtur. Eber Sarısı’nın koparılmasına 80 bin 460 lira para cezası uygulanmaktadır. Bu nedenden dolayı Eber Sarısı bulduğumuz yeni alanın koruma altına alınması için gerekli kurumlara öneride bulunacağız.”

Tür Eylem Planı çerçevesinde bölgede Eber Sarısı ile ilgili çalışmalara katılan bitki uzmanı Dr. Ümit Subaşı da endemik olan Eber Sarısı’nın popülasyon büyüklüğünü, yayılışını belirlemeye çalıştıklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Dört ilçedeuyuşturucu operasyonu

Dört ilçede
uyuşturucu operasyonu

Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.
Oğluma karşıtüm esirleri geri ver

Oğluma karşı
tüm esirleri geri ver

​Paşinyan'dan Azerbaycan'a ilginç çağrı.
Dehşetedüşüren olay

Dehşete
düşüren olay

İş arkadaşını boğup arazideki kuyuya attı.
Koruma alanı<br>ilan edilecek

Koruma alanı
ilan edilecek

​15 bölgede birden temizlik başladı.
Kağıttan müttefik

Kağıttan müttefik

​NATO hiçbir zaman yanımızda olmadı.
Bosna Kasabı’na müebbet

Bosna Kasabı’na müebbet

​Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması cezayı onadı.

Vaka azalıyor turist artıyor

Vaka azalıyor turist artıyor

Risk düşüşü Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirdi.
Meclis kapanmadan yasayı çıkarın

Meclis kapanmadan yasayı çıkarın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı.
AYM'nin seçeneği kalmamıştır

AYM'nin seçeneği kalmamıştır

​HDP iddianamesi artık iade edilemez.
Kimsesiz çocuklar<br>burada canileşiyor

Kimsesiz çocuklar
burada canileşiyor

​Çocukları Mahmur'da canlı bomba yapıyorlar.
Aşıda yeni dönem

Aşıda yeni dönem

​Aile hekimi de BioNTech yapacak.
Bu barbarlık durdurulmalı

Bu barbarlık durdurulmalı

​Pakistanlı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Nefret tohumları ekiyor

Nefret tohumları ekiyor

​Kılıçdaroğlu, toplumu kutuplaştırmak için elinden geleni yapıyor.
Geceler daha aydınlık olacak

Geceler daha aydınlık olacak

Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz enerjiye dönüştü.
Rekabetler sahada kalsın

Rekabetler sahada kalsın

​Osman Nuri Kabaktepe dostluk maçında sahaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.