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Edirne'de tarla yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Edirne'de tarla yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

20:146/07/2025, Pazar
AA
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Yangında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Yangında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne’nin Değirmenyeni köyünde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Değirmenyeni köyündeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.


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Bolu'daki orman yangınına müdahale sürüyor