Gündem Edirnede Yunanistana kaçmak isterken sınırda yakalanan 3 PKKlı tutuklandı
EDİRNE

Edirne haberleri: Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan 3 PKK'lı tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan 3 PKK'lı tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hudut askerleri, Enez ilçesinde Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yasa dışı geçiş hareketliliğinde 2 şüpheliyi yakaladı.

Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen S.Ö. ve İ.P. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

FETÖ'cü iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'cü iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Jandarma Komutanlığı ile Hudut Birliği askerlerinin bir başka operasyonunda ise İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi askeri yasak bölgesinde 4 şüpheli yakalandı.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
GÜNDEM
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.C. ve A.V. ile göçmen kaçakçılığı şüphelileri E.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C. ile S.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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