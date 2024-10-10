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Edirnekapı surlarına demir bariyerli önlem: Polislerin bekleyişi devam ediyor

Edirnekapı surlarına demir bariyerli önlem: Polislerin bekleyişi devam ediyor

19:2510/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
AA
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Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem alındı.
Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem alındı.

İstanbul'da saldırgan Semih Çelik'in iki genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı. Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde polislerin bekleyişi de devam ediyor.

Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.
Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

​Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.


#Edirnekapı surları
#İstanbul
#Katil

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