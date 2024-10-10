Edirnekapı surlarına demir bariyerli önlem: Polislerin bekleyişi devam ediyor

Instagram uygulamasında warlearned kullanıcı adı ile paylaşım yapan bir kişinin çektiği video sosyal medyada büyük tepki topladı. Sur canisi Semih Çelik'in katliamına güzelleme yapılan videoda "Sizin bahsettiğiniz kadınlar kim ya? Şu surlardan attıklarımız mı?" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya kullanıcıları katliamı öven şahsın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için yetkililere çağrı yaptı.