Ege'de korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Aydın Kuşadası ilçesinin merkez olduğu 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin Türkiye saatiyle 12.56'da gerçekleştiği belirtilirken yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre depremin 5.1 büyüklüğünde olduğu öğrenilirken merkez üssü ise Ege denizi olduğu ve derinliğinin 10.1 kilometre olduğu açıklandı. Özellikle yüksek katlı binalarda daha çok hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

AFAD: "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

#Deprem

Büyüklük : 4.7 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 15.44 km. Kusadasi (Aydin)

Tarih-Saat : 31.08.2022, 12:56:39 TSİ

Enlem : 37.5950 N

Boylam : 26.8390 E

Derinlik : 7.03 km

Detay : https://t.co/0soUs8SG8q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi REKLAM August 31, 2022

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