Ege'de peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası açıklarında saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Aydın'ın yanı sıra İzmir'de de hissedildi.

ARD ARDA DEPREMLER

AFAD, saat 13:10'da yine Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

AFAD, 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti.

#DEPREM: Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2022

#Deprem

Büyüklük : 4.7 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 15.44 km. Kusadasi (Aydin)

Tarih-Saat : 31.08.2022, 12:56:39 TSİ

Enlem : 37.5950 N

Boylam : 26.8390 E

Derinlik : 7.03 km

Detay : https://t.co/0soUs8SG8q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi REKLAM August 31, 2022

AFAD: Olumsuz bir durum yok

Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde art arda meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi 4.7’lik depremden 15 dakika sonra 5.1 şiddetinde depremle yine sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

EGE'DE SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

AFAD'dan gelen son açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.