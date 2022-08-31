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AYDIN İZMİR

Ege'de peş peşe depremler

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Aydın'ın yanı sıra Didim ve İzmir'de de hissedilen depremler paniğe neden oldu. AFAD, 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti. Ege'de sarsıntılar devam ediyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Egede peş peşe depremler
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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası açıklarında saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Aydın'ın yanı sıra İzmir'de de hissedildi.

ARD ARDA DEPREMLER

AFAD, saat 13:10'da yine Kuşadası açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

AFAD, 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti.

AFAD: Olumsuz bir durum yok

Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde art arda meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi.

  • Aydın’ın Kuşadası ilçesi 4.7’lik depremden 15 dakika sonra 5.1 şiddetinde depremle yine sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

EGE'DE SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

AFAD'dan gelen son açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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