Eğitimde yükselen tek ülkeyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “BİLSEM’lerde çocuklarımıza sanat dışında özellikle yazılım, kodlama ve benzeri konularda ilgi, alaka ve becerilerine göre alanında yetkin seçilmiş öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. Van’daki programları kapsamında AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Tekin, ardından Bilim Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) açılışına katıldı. Burada konuşan Tekin, ülkesi ve milleti için mücadele etmeyi, ülkesinin ve milletinin değerlerine sahip çıkmayı bir onur meselesi olarak gören bir coğrafyada yaşadıklarını belirtti.

Eğitim alanındaki çalışmalarla dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldiklerini belirten Tekin, “Bunu söyleyince muhalefettekiler anlamıyorlar ama OECD’nin raporunda ‘Türkiye dünyada istikrarlı bir biçimde bu anlamda yükseliş gösteren tek ülke’ dediğinde, söyleyecek bir şeyleri kalmıyor. Bunlar fiziki anlamda yaptıklarımız. Rapor, ‘Türkiye bütün dersliklerinde akıllı tahta ve internet erişimi olan neredeyse dünyadaki tek ülke’ diyor. Dolayısıyla çok güzel şeyler yaptık. Daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.