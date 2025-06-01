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Eğitimde yükselen tek ülkeyiz

Eğitimde yükselen tek ülkeyiz

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yusuf Tekin.
Yusuf Tekin.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OECD’nin eğitimle ilgili bir raporunda, “Türkiye dünyada istikrarlı bir biçimde yükseliş gösteren tek ülke” yazdığını söyledi. Tekin, “Çok güzel şeyler yaptık. Daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “BİLSEM’lerde çocuklarımıza sanat dışında özellikle yazılım, kodlama ve benzeri konularda ilgi, alaka ve becerilerine göre alanında yetkin seçilmiş öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. Van’daki programları kapsamında AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Tekin, ardından Bilim Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) açılışına katıldı. Burada konuşan Tekin, ülkesi ve milleti için mücadele etmeyi, ülkesinin ve milletinin değerlerine sahip çıkmayı bir onur meselesi olarak gören bir coğrafyada yaşadıklarını belirtti.

GÜZEL ŞEYLER YAPMAYA DEVAM

Eğitim alanındaki çalışmalarla dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldiklerini belirten Tekin, “Bunu söyleyince muhalefettekiler anlamıyorlar ama OECD’nin raporunda ‘Türkiye dünyada istikrarlı bir biçimde bu anlamda yükseliş gösteren tek ülke’ dediğinde, söyleyecek bir şeyleri kalmıyor. Bunlar fiziki anlamda yaptıklarımız. Rapor, ‘Türkiye bütün dersliklerinde akıllı tahta ve internet erişimi olan neredeyse dünyadaki tek ülke’ diyor. Dolayısıyla çok güzel şeyler yaptık. Daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜBİTAK’tan yerli zeka ölçeği

  • Bilim Sanat Merkezlerinin çocukların yetenekli oldukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için okul dışı zamanlarda eğitim alabildikleri ortamlar olduğunu anlatan Tekin, bu anlamda Bilim Sanat Merkezlerine öğrenci alımını zeka testi uygulayarak yaptıklarını hatırlattı. Tekin, TÜBİTAK’la dünyadaki en büyük örneklem kapasitesine sahip dünyaya örnek gösterilebilecek bir yerli zeka ölçeği geliştirdiklerini söyledi. Tekin, ilk kez bir ülkenin büyük şirketler dışında kendi zeka ölçeğini geliştirdiğine vurgu yaptı.


#TÜBİTAK
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