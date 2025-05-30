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Bilim kurgu değil Robotik Restoran: Garson robotlar, dokunmatik sipariş ekranları...

Bilim kurgu değil Robotik Restoran: Garson robotlar, dokunmatik sipariş ekranları...

12:0130/05/2025, Cuma
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Tahran'da hizmet veren, garsonlar ve animasyon ekibinin robotlardan oluştuğu restoran, teknolojik konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.
Tahran'da hizmet veren, garsonlar ve animasyon ekibinin robotlardan oluştuğu restoran, teknolojik konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Tahran’da yemek deneyimi, teknolojiyle baştan yazılıyor: Manzariyeh semtinde hizmet veren ve “robotik restoran” olarak anılan işletme, garsonlardan animasyon ekibine kadar tüm hizmeti robotlarla sunarak hem göze hem damağa hitap ediyor. Yüksek teknolojiyle donatılan mekan, ziyaretçilerine sadece yemek değil, aynı zamanda bir gelecek deneyimi vadediyor.

Garson robotlar, sahnede dans eden makineler, dokunmatik sipariş ekranları… Tahran’da açılan bir restoran, bilim kurgu filmlerini andıran atmosferiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Manzariyeh semtinde faaliyet gösteren bu ilginç işletme, sadece yemek değil, teknolojik bir şov sunarak hem yerli halkın hem turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.


Bilim kurgu değil Robotik Restoran


Bilgi tabanlı bir şirketin işlettiği restoran yüksek teknoloji kullanarak müşterilerine hem pratik hem eğlenceli bir hizmet sunuyor.

Restoranda misafirler, her masada yer alan geniş dokunmatik ekranlar üzerinden kolayca ve hızlı şekilde siparişlerini oluşturabiliyor. Bu dijital sistem, sipariş süreçlerini hızlandırırken, müşterilere geniş menü seçeneklerini rahatça inceleme imkanı sağlıyor.

Siparişler alındıktan sonra mutfakta hazırlanan yemekleri garson olarak kullanılan robotlar özel platformlar üzerinde masalara servis ediyor.

Ayrıca bu robotlar sadece servis yapmakla kalmıyor kısıtlı da olsa yapay zeka yazılımları sayesinde müşterilerle etkileşime geçiyor. Ziyaretçilerle sohbet eden, onları güldüren ve samimi bir ortam oluşturan robotlar, mekanın en çok ilgi gören unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Restoranın teknolojik atmosferi, sadece garsonları kapsamıyor. Restoranın sahnesinde yer alan robot animasyon ekibi de müşterilerin keyifli vakit geçirmesi için her 20 dakikada bir özel müzik gösterileri ve eğlenceli animasyon performansları sunuyor.

Restoran yetkilileri, bu robotik hizmet konsepti sayesinde hem yerli halk hem turistler arasında popülerliklerini artırdıklarını belirtiyor.

Tahran'da teknoloji meraklıları ve farklı deneyimler arayanlar için vazgeçilmez bir durak haline gelen işletme, yakın zamanda konseptini genişletmeyi ve çeşitli bölgelerde de hizmet vermeyi planlıyor.

#İran
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