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GİRESUN

Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi

Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi

Giresun’da ya şayan Emine Yılmaz, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce İstanbul’da evli olduğunu öğrendi. Daha önce bir evlilik yapıp boşanmış olan Emine Yılmaz, nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce evli göründüğünü öğrenince şoke olduğunu ifade ederek suç duyurunda bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Emine Yılmaz, sürücü ehliyetini değiştirmek için gittiği il Nüfus Müdürlüğünde evli olduğunu öğrendi.
Emine Yılmaz, sürücü ehliyetini değiştirmek için gittiği il Nüfus Müdürlüğünde evli olduğunu öğrendi.

Giresun’da yaşayan Emine Yılmaz, sürücü ehliyetini değiştirmek için gittiği il Nüfus Müdürlüğüne gitti. Burada görevli memurun hangi soy ismini kullanmak istediğini sorması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Niçin böyle bir soru sorulduğuna anlam veremeyen memura evlenip boşanmış olduğundan dolayı kızlık soyadının değişmediğini söyledi. Bunun üzerine görevli memur Yılmaz’a 5 Aralık 2019 tarihinden beri evli olduğunu söyledi. Duydukları karşısında şok olan Yılmaz, çareyi suç duyurusunda bulunmakta bulduğunu kaydetti.

Kimlik bilgileri kopyalanmış

Nüfus kayıt bilgilerine göre 5 Aralık 2019 tarihinden İstanbul Eyüp İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde E. Ş. ile evli gözüktüğünü gören Yılmaz Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

  • Yılmaz yaptığı açıklamada, “Daha önce bir evlilik yaptım ama boşanmıştım. Ehliyet değiştirmek için gittiğim İl Nüfus Müdürlüğü’nde daha önce hiç tanımadığım ve neredeyse bir yıldır hiç gitmediğim İstanbul Eyüp İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde 5 Aralık 2019 tarihinden beri evli olduğumu öğrendim. Yaklaşık bir ay önce evlenmiş olduğum İstanbul’a ise bir yıldan fazla zamandır da gitmedim. Bu durum karşısında yaptığımız araştırmalar sonunda anlaşıldı ki benim kimlik bilgilerim kopyalanmış. E. Ş. isimli kişiyle evlenen kadının kimlik bilgileri bana ait ama fotoğrafta başka bir kadın var. E.Ş. ise şikayetim üzerine alınan ifadesinde kimlik bilgileri bana ait olan kendisiyle evlenen kadının evlendikten bir süre sonra evi terk ettiğini iddia etmiş.”

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Suç duyurusunda bulundu

Hayatının şokunu yaşayan Emine Yılmaz, “ Yaşadığım şok karşısında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bir an önce bu yanlışlığın düzeltilmesini bekliyorum. Bu duruma sebep olan suçlu veya suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Burada yaşadığım bir mağduriyet var. Babamdan dolayı aldığım bir maaşım vardı. Kayıtlarda evli göründüğüm için bu maaşımda kesildi. Mahkeme sonuçlanıp yanlışlık düzeltilene kadarda babamdan aldığım maaşı alamayacağım. Ayrıca yaşadığım psikolojik bir stres ve sıkıntıda bulunmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğum gibi aile mahkemesine de başvuracağım.” İfadelerinde bulundu.

Bekar olduğunu ispatlayacak

Yaşadıklarının bir dolandırıcılık işi olabileceğinden şüphelenen Yılmaz, nüfus müdürlüklerinde çalışan görevli memurların ve yetkililerin bu tür konularda hassas davranmaları gerektiğini kaydederek, “Olayı ilk öğrendiğimde büyük şok yaşadım. Olayın bir dolandırıcılık işi olmasından şüpheleniyorum. İstanbul Eyüp nüfus müdürlüğünde yapılmış bütün işlemler. Eyüp İlçe Nüfus Müdürü’nün bu işi araştırması gerektiğini düşünüyorum. Daha önce bir evlilik yaptıktan sonra boşanıp ve tekrar evlenmediğimi gerekli yerlere ispatlayacağım. Konuyu yakından takip ediyorum. Çok kısa bir sürede bu tür işlemler yapabiliyorlar. Bu işlemleri gerçekleştiren memur hakkında da suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

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