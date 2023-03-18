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Ekipler kuş uçurtmadı: İstanbul'da havadan karadan ve denizden 'huzur uygulaması'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı asayiş uygulamasına polis helikopteri de destek verirken; polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Ayrıca Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından botla denizde uygulama gerçekleştirildi.

22:10 . 18/03/2023 Cumartesi
AA
İstanbul genelinde "huzur uygulaması" yapıldı.

İstanbul genelinde "huzur uygulaması" yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde çok sayıda noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Havada karada ve denizde 'huzur uygulaması'

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Ayrıca Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından botla denizde uygulama gerçekleştirildi.




#İstanbul
#Huzur Uygulaması
#Huzur İstanbul Uygulaması
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