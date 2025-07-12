Ekonomik güç merkezi olabiliriz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) birbirini tamamlama potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katıldı.

ÖNEMLİ BİR KAVŞAK

Bakan Fidan konuşmasında, toplantının Türkiye-ASEAN iş birliğini ve gelecekle ilgili ideallerini değerlendirmek için önemli fırsat sağladığını dile getirdi. Asya Pasifik Bölgesi’nin son derece önemli bir kavşakta bulunduğunu kaydeden Fidan, coğrafi gerilimler, ekonomik dalgalanmalar ve çevresel sorunların geleceği ve bu dönemi şekillendirmeye devam ettiğini belirtti. Küresel dinamiklerin birbiriyle yakından ilişkili olduğunu kaydeden Fidan, farklı krizlerin bu bölgede kendilerinin de aynı tepkiyi göstermelerini beraberinde getirdiğini aktardı. Fidan, “Gazze'deki durum bunun en önemli tezahürü. Kolektif olarak bunlara cevap vermemiz gerekiyor. Sorunları sahiplenmemiz gerekiyor” diye konuştu.

KORİDORUN KALBİNDEYİZ

Türkiye ile ASEAN ilişkilerine değinen Fidan, “İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 15,7 milyar doları geçti. Bu, mevcut potansiyelimizin son derece önemli olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye ve ASEAN stratejik olarak önemli aktörler ve son derece önemli bir şekilde birbirlerini tamamlama potansiyeline sahip. Lojistik koridorların kalbinde yer alıyoruz. Bağlantısallık açısından önemli roller oynayabiliriz. Türkiye ve ASEAN bu anlamda bölgelerinde ekonomik faaliyetin merkezi olarak hareket edebilirler” dedi.

Kritik temaslar

Fidan, toplantı sonrası Malezya Başbakanı Enver İbrahim ilebir araya geldi. Görüşmede siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı. Fidan ayrıca, Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Erywan Yusof ve Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko ile görüştü.







