Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi başladı: Gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a çıktı

CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 90 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de gözaltına alındı. Yakalanan kişi sayısının ise 90'a yükseldiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun emniyette ifade işlemi başladı.
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