Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi başladı: Gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de gözaltına alındı. Yakalanan kişi sayısının ise 90'a yükseldiği bildirildi.