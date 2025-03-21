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İBB'ye yönelik operasyonda 2 kişi daha yakalandı: Gözaltı sayısı 90'a yükseldi

İBB'ye yönelik operasyonda 2 kişi daha yakalandı: Gözaltı sayısı 90'a yükseldi

14:5921/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a yükseldi.

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman'ın da arlarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı.

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