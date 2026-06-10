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Elazığ merkezli dört ilde kurşunlama operasyonu: Üç tutuklama

Elazığ merkezli dört ilde kurşunlama operasyonu: Üç tutuklama

20:2210/06/2026, Çarşamba
IHA
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Operasyon Elazığ merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
Operasyon Elazığ merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Elazığ’da bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ merkezli Muğla, Şanlıurfa ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın çok sayıda şüpheliyi kapsadığı bildirildi.

Elazığ’da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İzzet Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerini kurşunlama (Nitelikli Yağma) olayıyla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmada 12 şüpheli şahsa yönelik Elazığ Merkezli Muğla, Şanlıurfa ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 2 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



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#Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı
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