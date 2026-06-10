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Elazığ’da ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması

Elazığ’da ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması

23:1810/06/2026, Çarşamba
AA
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Denetimler 38 noktada, 292 personelin katılımıyla yapıldı.
Denetimler 38 noktada, 292 personelin katılımıyla yapıldı.

Elazığ’da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Vali Numan Hatipoğlu ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karan’ın da katıldığı denetimlerde, kent genelinde 38 noktada yüzlerce polis görev aldı. Uygulamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunması hedeflendi.

Elazığ'da polis ekiplerince "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla Vali Numan Hatipoğlu ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

"Çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir"

Açıklamada, uygulamanın 38 noktada, 71 ekip ve 292 personelin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile kamu düzeninin en üst seviyede tutulmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



#asayiş uygulaması
#Elazığ
#Vali Numan Hatipoğlu
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