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Elektrik iletimi için yoğun mesai

Deprem bölgesindeki 10 şehirde hem afetten zarar görmesi sebebiyle hem de deprem sonrası tedbir amacıyla elektrik kesintileri uygulandı. Elektrik altyapısına ilişkin çalışmalar sürerken, 2 trafonun bugün hizmete alınması bekleniyor.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
04:38 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem bölgesindeki şehirlerdeki en büyük sıkıntılardan biri de elektrik iletimi olarak öne çıkıyor.

Deprem bölgesindeki şehirlerdeki en büyük sıkıntılardan biri de elektrik iletimi olarak öne çıkıyor.

Deprem bölgesindeki şehirlerdeki en büyük sıkıntılardan biri de elektrik iletimi olarak öne çıkıyor. 10 şehirde hem afetten zarar görmesi sebebiyle hem de deprem sonrası tedbir amacıyla elektrik kesintileri uygulandı. Hasardan kaynaklı elektrik kesintilerinin sonlandırılması için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep’te şehir geneline elektrik dün akşam itibarıyla verildi. Hatay’da ise İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı başta olmak üzere birçok ilçeye elektrik verilmeye başlandı. Yine Malatya, Osmaniye, Adıyaman’a elektrik verildi. Kahramanmaraş’ın merkez ilçesinde de kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı. Önceki gün yapılan açıklamada deprem bölgesindeki 6 trafonun hizmet veremez durumda olduğu belirtildi.

2 TRAFO BUGÜN HİZMETE ALINACAK

Elektrik altyapısına ilişkin çalışmalar sürerken, 2 trafonun bugün hizmete alınması bekleniyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman’a AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi hizmet veriyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Gaziantep’e ise hizmet Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından veriliyor. Malatya’ya Fırat Elektrik Dağıtım Şirketi’nden, Şanlıurfa ve Diyarbakır’a ise Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından elektrik sunuluyor. Arama- kurtarma çalışmalarının yanı sıra bu şehirlerde altyapı operasyonları da sürüyor.



#Deprem
#Kahramanmaraş
#Elektrik
1 saat önce
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Elektrik iletimi için yoğun mesai
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