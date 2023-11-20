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Emeklilik yalanıyla 30 kişiyi 11 milyon TL dolandıran zanlı tutuklandı

Çanakkale'de yaklaşık 30 kişi, motosiklet satmak, emeklilik, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar ve faiz yoluyla para kazanmak vaatleri ile dolandırıldı. Mağdur vatandaşların ihbarı sonrası yapılan operasyonla yakalanan zanlı, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

18:03 - 20/11/2023 Pazartesi
IHA
Yaklaşık 30 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.

Yaklaşık 30 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 kişiyi motosiklet satmak, emeklilik, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar ve faiz yoluyla para kazanmak vaatleri ile 11 milyon TL dolandıran zanlı tutuklandı.


Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 kişi, motosiklet satmak, emeklilik, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar ve faiz yoluyla para kazanmak vaatleri ile dolandırıldı. Mağdur olan vatandaşlar, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis şüphelilerin U.A. ve F.S. olduğunu tespit etti. Dolandırıcılar U.A. ve F.S.’nin 30 kişiyi 11 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Polisin sıkı takibi sonucu şüphelilerden U.A., İstanbul Büyükçekmece’de yakalandı. Gözaltına alınarak Gelibolu’ya getirilen U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Çanakkale
#Gelibolu
#Dolandırıcı
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