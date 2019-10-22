Gündem Emine Bulutun ailesinden Fedai Varana verilen müebbet hapis cezaya itiraz
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Emine Bulut'un ailesinden Fedai Varan'a verilen cezaya itiraz

Emine Bulut'un ailesinden Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezaya itiraz

Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Haber Merkezi DHA
Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Emine Bulut'u bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Fedai Varan, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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10 yaşındaki kızının önünde öldürüldü

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Fedai Varan

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı. Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak, 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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