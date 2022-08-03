Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı:

Van gölünün korunması amacıyla gölün ve çevresinin sit alanına dönüştürülesi hakkında konuşan Emine Erdoğan, "Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç." dedi

Van gölü ve çevresinin sit alanına dönüştürülmesi sosyal medyada beğeni topladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başlattığımız Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.