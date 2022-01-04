En düşük emekli maaşında önemli gelişme: AK Parti harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından AK Parti grubu yasal düzenleme için harekete geçti.
Bu kapsamda, AK Parti grubu bugün muhalefet partilerini ziyaret edecek.
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak olan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına' ilişkin yasa teklifine madde eklenmesi teklifini götürecek.
UZLAŞI SAĞLANIRSA TEKLİFE EKLENECEK
AK Parti, muhalefet partileriyle uzlaşırsa düzenleme maddesi teklife eklenecek.
Görüşmeden bir uzlaşı çıkmazsa, AK Parti bugün TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı yasa teklifine madde ekleyecek.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye zam oranı 30,5 en düşük emekli maaşı ise 2 bin 500 lira oldu
ÖZGÜN
Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? SSK Bağkur zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
ÖZGÜN
2022 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK Bağkur emekli zammını Başkan Erdoğan açıkladı!
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Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli ve 4 milyondan fazla memurun maaş zammı belli odu.
Aralık ayı enflasyon oranları bugün açıklandı.
Enflasyon oranları neticesinde emekli ve memur maaşı zammı 2022 netleşti.
Bu noktada, 'en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu' soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı oldu.
Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklinin enflasyon farkını ortaya koyacak.
YILLIK YÜZDE 36.08<br><br>Enflasyon yıllık veride yüzde 36.08 olarak belirlendi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR?<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.<br>
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?<br><br>Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?<br><br>
MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Vali - 22412 - 29247<br><br>Genel müdür (14) - 16177 - 21111<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 - 11126
Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887<br><br>Öğretmen (14) - 6587 - 8596<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 - 19348
Başkomiser (31) - 8522 - 11121<br><br>Polis memuru (81) - 7465 - 9741<br><br>Uzman doktor (14) - 10126 - 13214
Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340<br><br>Mühendis (14) - 8703 - 11357<br><br>Teknisyen (Lise - 111) - 5491 - 7165
Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785<br><br>Vaiz (14) - 6844 - 8931<br><br>Avukat (14) 8311 - 10845
İtfaiyeci: 6.141<br><br>Araştırmacı: 6.188<br><br>İmamhatip: 6.214<br><br>Müezzin : 6.214
Şef: 6.250<br><br>Orman Muhafaza memuru: 6.370<br><br>Vaiz : 6.546<br><br>Sağlık memuru: 6.834
Usta öğretici: 5.688<br><br>Koruma ve güvenlik görevlisi: 5.772<br><br>Zabıta memuru: 5.889<br><br>Ebe: 6.843<br><br>Programcı: 7.040
Hademe: 5.356<br><br>Hizmetli: 5.353<br><br>Mübaşir: 5.688
En düşük memur maaşı - 4880 - 6368<br><br><br>NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Müsteşar (11) - 11806 - 15406<br><br>Genel müdür (11) - 10435 - 13617<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 - 5225<br><br>
Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112<br><br>Öğretmen (14) - 4029 - 5257<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 - 8926
Başkomiser (14) - 4167 - 5437<br><br>Polis memuru (81) - 4167 - 5437<br><br>Hemşire (Lisans - 14) - 3916 - 5110<br><br>Mühendis (14) - 4913 - 6411<br><br>Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461<br><br>Profesör (14) - 9346 - 12191
EK ÖDEMELER DE YÜKSELDİ<br><br>MAAŞ hesaplamalarında aile, çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükseliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2000 TL'Yİ AŞABİLİR<br><br>Hükümetin döviz kuru ve enflasyondaki aşırı artış dolayısıyla emekli aylıklarına da bir iyileştirme yapması bekleniyor. Bu kapsamda daha önce ilk başta 1000 TL'ye, geçen yıl da 1500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli aylığının en az 2000 TL'ye çıkartılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI (TL)<br><br>TEMMUZ - OCAK<br><br>SSK (2000 ÖNCESİ) - 2624 - 3293<br><br>
SSK (2000 SONRASI) - 1627 - 2041
BAĞ-KUR (ESNAF) - 1912 - 2399
BAĞ-KUR (TARIM) - 1802 - 2262<br><br>
SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.<br><br>
65 Yaş Aylığı, Evde Bakım Desteği, Engelli Aylığı Ne Kadar Oldu?<br><br>Ocak zammı ile birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi diğer maaşlar da netleşti.
İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR<br><br>Emekli sandığı:<br><br>Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11
SSK (2000 ÖNCESİ)<br><br>Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90
SSK (2000 SONRASI)<br><br>Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25
BAĞ-KUR ESNAF:<br><br>Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92
BAĞ-KUR TARIM:<br><br>Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35<br><br>Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.
65 yaş aylığı:<br><br>Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80
Evde bakım desteği:<br><br>Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02
Engelli aylığı:<br><br>-%40-69<br><br>Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81<br><br>%70 ve üstü:<br><br>Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.
DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?<br><br><br>KAMU İŞÇİSİ: <br><br>2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.<br>
SOSYAL YARDIMLAR: <br><br>Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.<br><br>
KIDEM TAZMİNATI TAVANI: <br><br>İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.<br><br>
SENDİKALI MEMURA 400 LİRA İKRAMİYE<br><br>Toplu sözleşme ile seyyanen zam yerine sendika üyesi 2 milyon çalışanın toplu sözleşme ikramiyesi de 135 liradan 400 liraya çıkarıldı.
Her 6 ayda bir enflasyon ücret artışının üzerine çıktığında fark da ekleniyor. Yeni yıldan itibaren buna ek olarak sendikalı memura 400 liralık ikramiye de ödenmiş olacak.<br><br>
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?<br><br>Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.<br><br>
Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş<br><br>25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaşların listesi
Emekli ve Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranının ardından, emekli ve memur zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Milyonlarca emekli, 'en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 'Emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı kaç TL oldu? İşte meslek meslek memur ve emekli maaşı taban ve tavan ücretleri...