En düşük emekli maaşında önemli gelişme: AK Parti harekete geçti

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?<br><br>Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.<br><br>

Her 6 ayda bir enflasyon ücret artışının üzerine çıktığında fark da ekleniyor. Yeni yıldan itibaren buna ek olarak sendikalı memura 400 liralık ikramiye de ödenmiş olacak.<br><br>

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2000 TL'Yİ AŞABİLİR<br><br>Hükümetin döviz kuru ve enflasyondaki aşırı artış dolayısıyla emekli aylıklarına da bir iyileştirme yapması bekleniyor. Bu kapsamda daha önce ilk başta 1000 TL'ye, geçen yıl da 1500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli aylığının en az 2000 TL'ye çıkartılması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?<br><br>Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?<br><br>

Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaşların listesi

Emekli ve Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranının ardından, emekli ve memur zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Milyonlarca emekli, 'en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 'Emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı kaç TL oldu? İşte meslek meslek memur ve emekli maaşı taban ve tavan ücretleri...

