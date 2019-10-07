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KARABÜK

En pahalı baharatta hasat başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Safranbolu ile özdeşleşen ‘dünyanın en pahalı baharatı’ safran hasadı başladı. Yabancıların safran çayına çok meraklı olduğunu belirten çiftçi İsmail Yılmaz, hasadın kasım sonuna kadar süreceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabük'te safran hasadı başladı.
Karabük'te safran hasadı başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 30 bin liradan satılması dolayısıyla “dünyanın en pahalı baharatı” olarak adlandırılan safran hasadı başladı. Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan safran bitkisinin ekimi ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında, hasadı da ekim ile kasım aylarında yapılıyor.

Safran çiçeği

80 BİN ÇİÇEK YARIM KİLO

Dikildikten sonra 3 yıl ürün veren ve toprak altında soğanların çoğalmasıyla 3 yılın sonunda soğanların yeri değiştirilen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün alınabilen bir bitki.

En değerli kısmı kırmızı renkteki poleni olurken, diğer kısımları da satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran, kilogramı 30 bin liradan satılıyor. Safranbolu safranı; İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilenlere göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor. İlçede yaklaşık 20 dönümde safran ekimi yapan çiftçi İsmail Yılmaz, safranın çiçek açtığını, kasım sonuna kadar her gün çiçek toplayacaklarını söyledi.

Çiçeklenmenin yeni olmasından dolayı safranın az olduğunu, ilerleyen günlerde daha da çoğalacağını ifade eden Yılmaz, “Eylül ayında havalar sıcak ve kurak gitti, geçen yıla göre çiçeklenme gecikti. Safran çiçeklenme döneminde yağmur istemiyor, ama çiçeklenmeden önce bir yağmur alması gerekiyor” dedi.

GRAMI 30 LİRADAN SATILIYOR

Yağmurun yağmamasının verimi etkilediğini aktaran Yılmaz, “45 gün gün civarında hasat yapacağız. Şuan ekili olan 20 dönüm civarında. 10 kilogram ürün bekliyoruz. Bir dönümden yarım kilo alıyoruz. Kasım sonunda rekolte belli olur. Bir gram fiyatı 30 liraydı, yine 30 lira civarında devam eder” diye konuştu.

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