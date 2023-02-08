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Enkaz altından babasının kollarına: Masal bebek 55 saat sonra kurtarıldı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 1,5 yaşındaki Masal'a bulunduğu apartmanın enkazında 55 saat sonra ulaşıldı.

13:01 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Baba gözyaşları içinde kızına sarıldı.

Baba gözyaşları içinde kızına sarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgede bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Hükümet Bulvarı'ndaki Yenişehir Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, enkazda dinleme yaptı.

Enkazdan ses alan ekipler, bunun üzerine apartmanın yan tarafındaki binadan sesin geldiği noktaya tünel açtı.

1,5 yaşındaki Masal ile annesi Yeliz Kıraççakalı'ya (23) ulaşan ekipler, titizlikle sürdürdükleri çalışmanın ardından Masal'ı enkazdan çıkardı.

Deprem günü enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan ve 55 saatlik umutlu bekleyişin ardından bebeğine kavuşan baba Ömer Kıraççakalı, ambulansa alınan bebeğine sarılarak, büyük mutluluk yaşadı.

Kurtarma ekiplerine, bebeğini emzirerek hayatta tuttuğunu belirten ve halen enkaz altında bulunan anne Yeliz Kıraççakalı'yı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

#DEPREM
#Kahramanmaraş
#kurtarma çalışması
#masal
42 dakika önce
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Enkaz altından babasının kollarına: Masal bebek 55 saat sonra kurtarıldı
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